Sesso, i motivi per cui non riesci a raggiungere l'orgasmo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quando si parla di mancato orgasmo nel Sesso (solitario o in compagnia), si tende a fare riferimento alle donne perché vi è la credenza abbastanza diffusa che un uomo “venga” sempre. E invece può capitare che a volte la pistola si carichi, ma poi non parta il colpo o spari a salve. «Nel secondo caso, si tratta di orgasmo asciutto – commenta il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo – Ovvero l'uomo ha sì l'orgasmo, quindi raggiunge il climax, ma non emette sperma. Negli altri casi, invece, si può trattare di un'eiaculazione ritardata, quindi una fatica nel raggiungere l'orgasmo, o di un mancato orgasmo». «È sempre più frequente anche tra gli uomini questa difficoltà. Ma ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quando si parla di mancatonel(solitario o in compagnia), si tende a fare riferimento alle donne perché vi è la credenza abbastanza diffusa che un uomo “venga” sempre. E invece può capitare che a volte la pistola si carichi, ma poi non parta il colpo o spari a salve. «Nel secondo caso, si tratta diasciutto – commenta il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo – Ovvero l'uomo ha sì l', quindi raggiunge il climax, ma non emette sperma. Negli altri casi, invece, si può trattare di un'eiaculazione ritardata, quindi una fatica nell', o di un mancato». «È sempre più frequente anche tra gli uomini questa difficoltà. Ma ...

