Roma ai gironi di Europa League 2020 2021 | programma | date e partite

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono stati sorteggiati idella nuova. Presente anche ladi Paulo Fonseca con i giallorossi che vorranno fare meglio rispetto allo scorso anno dove si sono fermati ai sedicesimi di finale sconfitti poi dalla futura vincitrice ovvero il Siviglia. Di seguito tutto quello che c’è da sapere: le avversarie, il tabellone, ile leper Dzeko e compagni. IL GIRONE DELLA(GRUPPO A)(ITA) YOUNG BOYS (SUI) CLUJ (ROU) CSKA SOFIA (BUL) IL TABELLONE COMPLETO Il percorso dellaprenderà il via il 22 ottobre e terminerà tra il 10 dicembre. Lesi disputeranno come di consueto smistate in due fasce ...

sportface2016 : #Roma, il girone d'#EuropaLeague: il programma e le date delle partite - UEFAcom_it : ?? LIVE: IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI #UEL ?? GRUPPO A Roma Young Boys Cluj CSKA Sofia ?? GUARDA LIVE ??… - willycuba65 : RT @UEFAcom_it: ?? LIVE: IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI #UEL ?? GRUPPO A Roma Young Boys Cluj ?? GUARDA LIVE ?? - StefaniaAsr : RT @UEFAcom_it: ?? LIVE: IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI #UEL ?? GRUPPO A Roma Young Boys Cluj ?? GUARDA LIVE ?? - UEFAcom_it : ?? LIVE: IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI #UEL ?? GRUPPO A Roma Young Boys Cluj ?? GUARDA LIVE ?? -

