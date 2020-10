Roland Garros 2020, programma e orari di sabato 3 ottobre con Berrettini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 3 ottobre, per quanto concerne il Roland Garros 2020. In scena il terzo turno, con protagonisti Matteo Berrettini e Novak Djokovic, l’uno opposto a Daniel Altmaier e l’altro a Daniel Galan. Di particolare interesse peraltro il derby iberico tra Roberto Bautista-Agut e Pablo Carreno Busta, rispettivamente decima e diciassettesima testa di serie dello Slam parigino. COURT PHILIPPE CHATRIER dalle ore 11.00 – Altmaier vs (7) Berrettini a seguire – Bara vs (4) Kenin a seguire – Ferro vs Tig a seguire – (1) Djokovic vs Galan COURT SUZANNE LENGLEN dalle ore 11.00 – (10) Bautista-Agut vs (17) Carreno Busta a seguire – Bedene vs (5) ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne il. In scena il terzo turno, con protagonisti Matteoe Novak Djokovic, l’uno opposto a Daniel Altmaier e l’altro a Daniel Galan. Di particolare interesse peraltro il derby iberico tra Roberto Bautista-Agut e Pablo Carreno Busta, rispettivamente decima e diciassettesima testa di serie dello Slam parigino. COURT PHILIPPE CHATRIER dalle ore 11.00 – Altmaier vs (7)a seguire – Bara vs (4) Kenin a seguire – Ferro vs Tig a seguire – (1) Djokovic vs Galan COURT SUZANNE LENGLEN dalle ore 11.00 – (10) Bautista-Agut vs (17) Carreno Busta a seguire – Bedene vs (5) ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sonego agli ottavi di finale Battuto l'americano Fritz in tre set (7-6, 6-3, 7-6)… - oktennis : Roland Garros: Thiem non trova ostacoli, fuori Wawrinka - ienablinski : RT @sarabanda_: Grande partita di Lorenzo: batte il n. 27 del seeding, Taylor Fritz, ed approda agli ottavi di finale al Roland Garros e m… - sportface2016 : #RolandGarros 2020: quinto set fatale per #Wawrinka, #Gaston compie l’impresa e vola agli ottavi - RSIsport : ?????? Stan Wawrinka saluta il #RolandGarros al terzo turno, battuto in 5 set dal sorprendente Hugo Gaston -