Mercato Juve | occasione Dembele | addio al Barcellona

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lantus in questi ultimi giorni di questa anomala finestra di calciostarebbe cercando di ritoccare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I dirigenti bianconeri sarebbero alla ricerca di opportunità convenienti che possano produrre benefici sia dal punto di vista tecnico che economico. Salutato Daniele Rugani, il cui passaggio al Rennes dovrebbe ormai essere cosa fatta, dovrebbe essere il turno di Douglas Costa, altro giocatore in partenza. Tuttavia, il brasiliano ex Bayern Monaco starebbe rifiutando offerte provenienti dalla Premier League e dal Qatar, in quanto desidererebbe giocarsi le proprie carte alla corte del Maestro. Ma lantus avrebbe intenzione di privarsi di lui e potrebbe essere inserito in qualche vantaggioso scambio di. LEGGI ANCHE: Calcio...