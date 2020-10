Meghan Markle ultime notizie | chi è | cosa fa e news

Leggi su aciclico

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nome completo: RachelMountbatten Windsor Nascita: 4 agosto 1981 – Canoga Park, Los Angeles, California Segno zodiacale: Leone Altezza: 1,68 m Partner: Principe Harry (2018 – presente), Trevor Engelson (2011-2013) Genitori: Thomas, Doria Ragland Scenario futuro, ma non troppo: elezioni presidenziali americane 2024. I democratici schierano una ex attrice, ex duchessa, afroamericana. Una sorte di erede di Barack Obama. È una delle donne più famose al mondo, è entrata nelle case di milioni di persone grazie ai suoi programmi tv e alla sua affiliazione con la famiglia reale britannica. Una specie di Lady Diana dalla popolarità decuplicata grazie ai social e allo streaming. Ecco a voi la candidata presidentessa...