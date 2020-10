Mascherina obbligatoria anche all’aperto in tutto il Lazio. L’annuncio di Zingaretti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ot – Zingaretti come De Luca e Musumeci. Il governatore del Lazio annuncia l’obbligo della Mascherina anche all’aperto a partire da domani. Dopo Campania e Sicilia, dunque, anche il Lazio farà un passo indietro sul fronte della gestione del coronavirus. “Da domani sarà obbligatorio l’uso della Mascherina anche all’aperto nella regione Lazio”, dice il segretario del Pd in conferenza stampa. Obbligo che, precisa Zingaretti, “esclude i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della Mascherina e chi svolge attività sportive”. “Per ora nessuna chiusura anticipata per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ot –come De Luca e Musumeci. Il governatore delannuncia l’obbligo dellaall’aperto a partire da domani. Dopo Campania e Sicilia, dunque,ilfarà un passo indietro sul fronte della gestione del coronavirus. “Da domani sarà obbligatorio l’uso dellaall’aperto nella regione”, dice il segretario del Pd in conferenza stampa. Obbligo che, precisa, “esclude i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso dellae chi svolge attività sportive”. “Per ora nessuna chiusura anticipata per ...

