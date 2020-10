Maria Monsè torna a parlare del “ritocchino” della figlia 14enne: “Ma quali assistenti sociali, dovrei essere premiata come madre” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho portato mia figlia a fare un ritocchino al naso” è lo strillo di una copertina (tanto discussa) del settimanale Nuovo. Il virgolettato è da attribuire alla showgirl Maria Monsè, che ha deciso di sottoporre la figlia 14enne a un “ritocchino” dal chirurgo plastico. Una scelta che ha scatenato un gran putiferio. C’è addirittura chi ha chiesto l’intervento degli assistenti sociali. Ma per lei, un passato a “Non è la Rai” e un presente tra i reality e i salotti di Barbara d’Urso, la sua è stata una scelta da mamma responsabile. Ecco cosa ha raccontato a “La Vita in Diretta” ieri pomeriggio: “È un interventino, sono tre punturine di numero di acido ialuronico, che viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho portato miaa fare un ritocchino al naso” è lo strillo di una copertina (tanto discussa) del settimanale Nuovo. Il virgolettato è da attribuire alla showgirlMonsè, che ha deciso di sottoporre laa un “ritocchino” dal chirurgo plastico. Una scelta che ha scatenato un gran putiferio. C’è addirittura chi ha chiesto l’intervento degli. Ma per lei, un passato a “Non è la Rai” e un presente tra i reality e i salotti di Barbara d’Urso, la sua è stata una scelta da mamma responsabile. Ecco cosa ha raccontato a “La Vita in Diretta” ieri pomeriggio: “È un interventino, sono tre punturine di numero di acido ialuronico, che viene ...

FGillori : @fabiofabbretti Comunque se la vita in diretta per guadagnare mezzo punto in più deve entrare nel trash come la d'U… - bubinoblog: LA VITA IN DIRETTA: IL NASO RIFATTO ALLA FIGLIA DI MARIA MONSÈ? "CHIAMATE I SERVIZI SOCIALI" - GossipItalia3: Maria Monsè Ema Stokholma lite a 'La vita in diretta': «Chiamerei gli assistenti sociali» - twittantoridi: RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - Antico_Egitto: Maria Monsè sul ritocco al naso a Perla Maria: "Solo tre punture, dovrebbero premiarmi" - Tv Fanpage

