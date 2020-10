Le trasfusioni di sangue ora si fanno a bordo dell'elisoccorso (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grosseto - trasfusioni di sangue in elicottero. Da oggi, prima iniziativa in Italia, si può effetuare questo importantissimo servizio nei 118 dell'Asl Toscana sud est e della base di elisoccorso ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grosseto -diin elicottero. Da oggi, prima iniziativa in Italia, si può effetuare questo importantissimo servizio nei 118'Asl Toscana sud est ea base di...

Ansa_ER : Sanità: in E-R e Toscana trasfusioni grazie all'elisoccorso. Con il servizio Blob, unico in Italia, sangue su luogo… - GrossetoNotizie : Al via il progetto Blob, trasfusioni di sangue anche sull’elisoccorso: “Possibilità in più di salvare una vita” - AmoBergamo : #Bergamo Grassobbio, la bilancia che rivoluziona la raccolta di sangue per le trasfusioni - Giulia_Giunta : RT @Stegosauro: Se Geova non vuole che ti 'nutra di sangue' (trasfusioni), non dovresti nemmeno mangiare la carne che gronda sangue. #lacli… - _BAEPTAE_ : @BluGianni @yoongimybubu Ad esempio non consentono l'aborto o le trasfusioni di sangue -