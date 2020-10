Lazio | mascherina obbligatoria anche all' aperto

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Martina Piumatti Indal 3 ottobreall'. Multa di 400 euro per chi trasgredisce. In Regione 290 positivi nelle scuole Dopo Genova, Foggia, Ascoli Piceno, Bologna, la Campania e la Sicilia, da domaniinsarà obbligatorio l'uso dellaall'. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti e lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel corso di una conferenza stampa. Solo tre categorie sono esenti dal provvedimento: i minori sotto i sei anni, chi per motivi di salute è incompatibile con l'utilizzo del dispositivo di protezione e chi svolge attività ...