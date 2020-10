“Il sindacato è sotto processo a Modena”, domani maxi raduno (Di venerdì 2 ottobre 2020) BOLOGNA – “La mobilitazione di domani sarà enorme e molto imponente, visto che aspettiamo migliaia di persone a Modena anche da varie parti d’Italia e soprattutto dall’Emilia-Romagna. Ci sarà tantissima gente e sarà una manifestazione pacifica e gioiosa, come sempre. Avremo tutti la mascherina, naturalmente, e rispetteremo le regole anti-Covid. Speriamo intanto che non ci siano altre provocazioni o divieti: abbiamo tutto il diritto di tenere questa manifestazione”. È l’annuncio del sindacato Si Cobas oggi con un presidio di fronte alla Questura di Modena, dove gli attivisti dell’organizzazione di base rimettono in fila le ragioni della manifestazione nazionale annunciata per domani in città. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) BOLOGNA – “La mobilitazione di domani sarà enorme e molto imponente, visto che aspettiamo migliaia di persone a Modena anche da varie parti d’Italia e soprattutto dall’Emilia-Romagna. Ci sarà tantissima gente e sarà una manifestazione pacifica e gioiosa, come sempre. Avremo tutti la mascherina, naturalmente, e rispetteremo le regole anti-Covid. Speriamo intanto che non ci siano altre provocazioni o divieti: abbiamo tutto il diritto di tenere questa manifestazione”. È l’annuncio del sindacato Si Cobas oggi con un presidio di fronte alla Questura di Modena, dove gli attivisti dell’organizzazione di base rimettono in fila le ragioni della manifestazione nazionale annunciata per domani in città.

