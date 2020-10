Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la verità sulla lite con Aurora Ramazzotti: «Far pace con la mia migliore amica» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, recluso nella casa del Grande Fratello Vip, spiega il motivo per cui ha litigato con la sua migliora amica, Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Della lite si era già parlato, anche perché i due avevano smesso di interagire su Instagram, ma ora Tommaso, sotto le telecamere del reality, ha spiegato i motivi alla base dell’allontanamento. Il gieffino si è confidato con la coinquilina Myriam Catania: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica – ha spiegato – con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***. Aurora è fidanzatissima e forse non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020), recluso nella casa delVip, spiega il motivo per cui ha litigato con la sua migliora, figlia di Erose Michelle Hunziker. Dellasi era già parlato, anche perché i due avevano smesso di interagire su Instagram, ma ora, sotto le telecamere del reality, ha spiegato i motivi alla base dell’allontanamento. Il gieffino si è confidato con la coinquilina Myriam Catania: “Vorrei farecon la mia– ha spiegato – con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***.è fidanzatissima e forse non ...

