GF Vip, super sorpresa per Elisabetta Gregoraci: “Ora Pierpaolo si ammazza” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è scattata una forte chimica al GF Vip. Dopo il bacio in piscina per gioco, durante la prova per il budget settimanale, la conduttrice calabrese e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno iniziato a essere sempre più complici, vicini. Lui si è presto sbottonato, lei in diretta, ha un po’ frenato gli entusiasmi di pubblico e Alfonso Signorini ma nelle scorse ore avrebbe fatto una rivelazione hot allo stesso Pierpaolo. “Lei mi ha detto una cosa, mi fa ‘voglio fare l’amore con te”, gli ha detto all’orecchio lasciandolo sorpreso. Pretelli ha usato queste parole nel raccontare all’amica Matilde Brandi della confessione di Eli in piscina, quando aveva approfittato dell’assenza dei microfoni. E non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) TraPretelli è scattata una forte chimica al GF Vip. Dopo il bacio in piscina per gioco, durante la prova per il budget settimanale, la conduttrice calabrese e l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno iniziato a essere sempre più complici, vicini. Lui si è presto sbottonato, lei in diretta, ha un po’ frenato gli entusiasmi di pubblico e Alfonso Signorini ma nelle scorse ore avrebbe fatto una rivelazione hot allo stesso. “Lei mi ha detto una cosa, mi fa ‘voglio fare l’amore con te”, gli ha detto all’orecchio lasciandolo sorpreso. Pretelli ha usato queste parole nel raccontare all’amica Matilde Brandi della confessione di Eli in piscina, quando aveva approfittato dell’assenza dei microfoni. E non è ...

Grande Fratello Vip 2020: Denis Dosio ha bestemmiato? Pare che stanotte il giovane infuencer abbia detto Dio Boia. Il Video Mediaset ...

Gf Vip 5, Love is in the air mentre Enock è il super favorito alla vittoria finale

Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di romanticismo. Tra Massimiliano Morra e Guenda Goria nasce un feeling, ma entrambi comprendono la complessità della situazione. Guenda spiega: "Non ...

