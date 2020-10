Gandhi | il mestiere di essere uomini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Uomo veritiero,trovò nel percorso della sua vita non poche avversità. Con il suo metodo basato sulla non-violenza riuscì a vivere una vita attiva nel sociale, agendo con verità e amore anche di fronte alle ingiustizie di sistemi politici contro le minoranze sociali.– asianews.itUna vita che insegna Davanti ad una biografia come quella del Mahatmasi rimane indubbiamente stupefatti. Basta prendere atto di come affrontava le guerre mosse contro il suo popolo e le prigionie per capire quanto sia un personaggio fuori dal comune. Inserirsi nella politica non fu mai la sua vera aspirazione, ma quando era l’amore per l’India a chiamarlo non poteva negare un consenso. Come nipote prima e figlio poi di un primo ministro, non gli risultò difficile avere una ...