Falso invalido con doppia vita | ha truffato Asl e Comune | condannato

FIRENZE: Un centinaio i capi di imputazione contestati all'uomo. Nelle sentenza provvisionali per Inps, Asl, ospedale di Careggi e Società della salute ...

FIRENZE: Un centinaio i capi di imputazione contestati all'uomo. Nelle sentenza provvisionali per Inps, Asl, ospedale di Careggi e Società della salute ...Firenze, 2 ottobre 2020 - "Ha truffato il Comune di Firenze ma anche la Società della Salute, percependo indebitamente migliaia di euro. Aveva una doppia vita: era un falso invalido". E scatta la cond ...