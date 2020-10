Di nuovo gratis la modalità PiP di YouTube su iOS 14: come usarla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare la modalità PiP di YouTube sui dispositivi della “mela morsicata”. Il colosso dei video in streaming aveva infatti deciso di rendere la feature Picture in Picture riservata solo agli abbonati al servizio Premium della piattaforma, scatenando come prevedibile il disappunto degli utenti. Una scelta subito rivalutata dall’azienda, che ha così deciso di tornare sui propri passi sui dispositivi iOS, ora arrivati alla versione 14 – più esattamente alla 14.0.1, che sta causando non pochi problemi di stabilità su un po’ tutti i dispositivi del gigante di Cupertino. La modalità PiP è quindi di nuovo gratis su iOS, come fatto notare dalla redazione del portale MacRumors. Per attivarla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare la modalità PiP disui dispositivi della “mela morsicata”. Il colosso dei video in streaming aveva infatti deciso di rendere la feature Picture in Picture riservata solo agli abbonati al servizio Premium della piattaforma, scatenandoprevedibile il disappunto degli utenti. Una scelta subito rivalutata dall’azienda, che ha così deciso di tornare sui propri passi sui dispositivi iOS, ora arrivati alla versione 14 – più esattamente alla 14.0.1, che sta causando non pochi problemi di stabilità su un po’ tutti i dispositivi del gigante di Cupertino. La modalità PiP è quindi disu iOS,fatto notare dalla redazione del portale MacRumors. Per attivarla ...

