“Da oggi mascherine obbligatorie anche all’aperto”. La conferma è appena arrivata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo avevano preannunciato ma stavolta è tutto ufficiale: nel Lazio mascherina all’aperto obbligatoria a partire dal 3 ottobre 2020. Questo quanto annunciato dal governatore Nicola Zingaretti, che ha parlato della nuova ordinanza nel corso della conferenza stampa in diretta dall’ospedale Spallanzani di Roma. “Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo della mascherina all’aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, durante l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing”. E ancora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo avevano preannunciato ma stavolta è tutto ufficiale: nel Lazio mascherina all’aperto obbligatoria a partire dal 3 ottobre 2020. Questo quanto annunciato dal governatore Nicola Zingaretti, che ha parlato della nuova ordinanza nel corso della conferenza stampa in diretta dall’ospedale Spallanzani di Roma. “Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo della mascherina all’aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, durante l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing”. E ancora: ...

lauraboldrini : Oggi il sindaco leghista di Ferrara #Fabbri definisce i migranti 'un tumore da estirpare'. Oggi a #Marsala tre pe… - disinformatico : Quando era in carica lo prendevano in giro presentandolo come il presidente delle noccioline. Oggi Jimmy Carter com… - ilpost : Da oggi i farmaci ormonali per le transizioni di genere sono gratuiti in tutta Italia - perrero_s : RT @docflipperino1: Oggi è la festa dei #nonni. Nella mia vita non sono stato fortunato da questo punto di vista. Due non li ho conosciuti.… - blacktalkhouse : Oggi a casa di mia madre il menù offre pasta e lumache e a me sta venendo da sbrattare -

Ultime Notizie dalla rete : “Da oggi Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva Fortune Italia