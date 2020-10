Coronavirus, dati allarmanti: rischio sovraccarico per Natale (Di venerdì 2 ottobre 2020) I dati circa i positivi al Covid 19 continuano a salire, ma stavolta l’ondata sembra partire dal centro sud Italia. I timori parlano di un eventuale sovraccarico per il periodo natalizio. Ospedali covid (Facebook)Una nuova ondata di casi da positività al Covid 19 sembra aver investito l’Italia. Stavolta però con percorso inverso, partendo, a differenza della precedentemente andatura del virus, dalle regioni del centro sud. I numeri sono tornati a salire in coincidenza con il rientro dalle vacanze della maggior parte degli italiani. Motivazioni sono state ricercate in ogni dove ed in ogni modo, ma la verità è che il virus è tornato a fare paura. La presenza massiccia di casi nelle regioni del centro e del sud italia, fanno presagire per i prossimi mesi un ritorno forte dell’epidemia, ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Icirca i positivi al Covid 19 continuano a salire, ma stavolta l’ondata sembra partire dal centro sud Italia. I timori parlano di un eventualeper il periodo natalizio. Ospedali covid (Facebook)Una nuova ondata di casi da positività al Covid 19 sembra aver investito l’Italia. Stavolta però con percorso inverso, partendo, a differenza della precedentemente andatura del virus, dalle regioni del centro sud. I numeri sono tornati a salire in coincidenza con il rientro dalle vacanze della maggior parte degli italiani. Motivazioni sono state ricercate in ogni dove ed in ogni modo, ma la verità è che il virus è tornato a fare paura. La presenza massiccia di casi nelle regioni del centro e del sud italia, fanno presagire per i prossimi mesi un ritorno forte dell’epidemia, ...

petergomezblog : #Coronavirus, i dati – I nuovi contagi tornano sopra quota 2mila: 2.548 casi in 24 ore. Non accadeva da fine aprile… - RegLombardia : #LNews Molto alto il numero dei tamponi che ammontano a 24.691. I nuovi positivi sono 324 per una percentuale pari… - RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - aledellab : #coronavirus #COVID19 #coronavirusitalIa #2ottobre Dati parziali sui nuovi casi: #Veneto +191 #Umbria +62 #Molise… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirus bollettino #veneto 02.10 Nuovi casi 191 Guariti 124 Decessi 6 Ric.rispetto ore8 di ieri Positivi t.i. -2 to… -