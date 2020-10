Chi è Giuseppe Drommi ex marito Patrizia De Blanck (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giuseppe Drommi è un nome noto alle cronache italiane sia per la sua storia d’amore con la contessa Patrizia De Blanck, da cui ha avuto la figlia Giada, sia per il dramma legato alla fine della prima moglie, Anna Fallarino, in quella che è passata alla storia come una delle pagine più cruente che il Paese ricordi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulla sua vita privata, fino alla morte avvenuta nel 1999. La biografia di Giuseppe Drommi, in parte sommersa agli occhi del pubblico (non è chiaro neppure dove viveva), è stata segnata da grandi amori e da altrettanti drammi. Tra questi ultimi la grave malattia (un tumore) lo avrebbe condotto alla morte dopo una dura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)è un nome noto alle cronache italiane sia per la sua storia d’amore con la contessaDe, da cui ha avuto la figlia Giada, sia per il dramma legato alla fine della prima moglie, Anna Fallarino, in quella che è passata alla storia come una delle pagine più cruente che il Paese ricordi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulla sua vita privata, fino alla morte avvenuta nel 1999. La biografia di, in parte sommersa agli occhi del pubblico (non è chiaro neppure dove viveva), è stata segnata da grandi amori e da altrettanti drammi. Tra questi ultimi la grave malattia (un tumore) lo avrebbe condotto alla morte dopo una dura ...

