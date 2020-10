Carmen Di Pietro immagini recenti, minigonna di tulle a 55 anni: forma fisica invidiabile (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Carmen Di Pietro, nome d’arte di Carmela Tonto, era finita nella bufera per un video che mostrava lei in abiti succinti ripresa dal figlio con lo smartphone. A pubblicare il filmato sensuale quanto ironico la pagina Instagram “Trash Italiano”, che ha sottolineato come a girare il video sia stato proprio il giovane Alessandro, la cui figura era riflessa nello specchio alle spalle della showgirl. Sotto al filmato tanti commenti degli utenti, ma per fortuna qualcuno l’ha presa a ridere. Anche vip: «Più che altro starà pensando: ‘mamma che stai facendo?», ha commentato Filippo Bisciglia, volto di ‘Temptation Island’. «Mamma mia», ha aggiunto Filippo Nardi. leggi anche l’articolo —> Sara Croce misure perfette, primo piano ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nei giorni scorsiDi, nome d’arte di Carmela Tonto, era finita nella bufera per un video che mostrava lei in abiti succinti ripresa dal figlio con lo smartphone. A pubblicare il filmato sensuale quanto ironico la pagina Instagram “Trash Italiano”, che ha sottolineato come a girare il video sia stato proprio il giovane Alessandro, la cui figura era riflessa nello specchio alle spalle della showgirl. Sotto al filmato tanti commenti degli utenti, ma per fortuna qualcuno l’ha presa a ridere. Anche vip: «Più che altro starà pensando: ‘mamma che stai facendo?», ha commentato Filippo Bisciglia, volto di ‘Temptation Island’. «Mamma mia», ha aggiunto Filippo Nardi. leggi anche l’articolo —> Sara Croce misure perfette, primo piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Pietro Carmen Di Pietro esagerata, "una leonessa" in riva al mare: costume troppo piccolo UrbanPost Tre ponentini in mostra alla rassegna “Il Mare dentro”

SAVONA. 2 OTT. Ci sono anche tre artisti ponentini alla prestigiosa rassegna internazionale "Il Mare dentro" che verrà inaugurata domani a Genova (alle ore 16 a Palazzo Stella) in concomitan ...

Lucia Bramieri “look esagerato” a Pomeriggio 5/ D’Urso: “Il problema è l’insieme”

Lucia Bramieri a Pomeriggio 5 con un look molto apparscente: arriva il consiglio di Barbara D'Urso "L'insieme è il problema" ...

