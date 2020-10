Belgio, Petra De Sutter è la prima trans a diventare ministro in Europa (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'eurodeputata transgender Petra De Sutter dei Verdi è entrata nella storia. E' stata nominata vice premier della nuova coalizione di governo del Belgio e ministra della Pubblica amministrazione, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'eurodeputatagenderDedei Verdi è entrata nella storia. E' stata nominata vice premier della nuova coalizione di governo dele ministra della Pubblica amministrazione, ...

