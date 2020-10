Belen parla dei suoi “problemi” con Giulia De Lellis e della lite con Barbara d’Urso (Di venerdì 2 ottobre 2020) In una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano Belen Rodriguez si è raccontata a 360 gradi. Tra un aneddoto di lavoro e una confessione d’amore non sono mancate delle dichiarazioni su Giulia De Lellis e Barbara d’Urso. Da anni si parla di una rivalità tra la soubrette argentina e la web influencer e la conduttrice … L'articolo Belen parla dei suoi “problemi” con Giulia De Lellis e della lite con Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 ottobre 2020) In una lunga intervista a Il Fatto QuotidianoRodriguez si è raccontata a 360 gradi. Tra un aneddoto di lavoro e una confessione d’amore non sono mancate delle dichiarazioni suDed’Urso. Da anni sidi una rivalità tra la soubrette argentina e la web influencer e la conduttrice … L'articolodei“problemi” conDecond’Urso proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Belen Rodriguez parla di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: ecco cosa pensa di loro - #Belen #Rodriguez #parla… - 361_magazine : #belenrodriguez parla di alcuni rumors... - carpi_ale : RT @GiusCandela: Non si diventa Belen Rodriguez per caso. Dopo mesi rompe il silenzio e parla in esclusiva al - fanpage : 'Non sono più single', Belen parla dopo la separazione da Stefano De Martino - MondoTV241 : Belen Rodriguez parla di Giulia De Lellis e Chiara Ferragni #BelenRodriguez #GiuliaDeLellis #Chiara Ferragni -