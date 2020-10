Atalanta, Percassi: «Ilicic torna presto e più forte di prima» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, parla di Josip Ilicic: ecco le sue parole sul ritorno dello sloveno Luca Percassi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Josip Ilicic e del calciomercato dell’Atalanta. Ecco le parole dell’amministratore delegato degli orobici su Mattia Pessina e sulle offerte ricevute in questa sessione di mercato. MERCATO – «Per i nostri big abbiamo rifiutato offerte importanti. Pessina? Rimane qui, non va via». Ilicic – «Secondo noi torna presto, farà benissimo e tornerà ancora più forte di prima». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luca, amministratore delegato dell’, parla di Josip: ecco le sue parole sul ritorno dello sloveno Luca, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Josipe del calciomercato dell’. Ecco le parole dell’amministratore delegato degli orobici su Mattia Pessina e sulle offerte ricevute in questa sessione di mercato. MERCATO – «Per i nostri big abbiamo rifiutato offerte importanti. Pessina? Rimane qui, non va via».– «Secondo noi, farà benissimo e tornerà ancora piùdi». Leggi su Calcionews24.com

