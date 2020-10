Arriva l’influenza: abbiamo abbastanza vaccini? (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Ci siamo: l’influenza sta per Arrivare. E l’appuntamento di quest’anno sarà, per ovvie ragioni, ancora più critico e delicato di quello delle stagioni scorse. A causa dell’emergenza pandemica, gli esperti raccomandano infatti ancora più prudenza del solito, il che si traduce in un’estensione dell’indicazione al vaccino per cercare di evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid e l’intasamento dei pronto soccorso e dei servizi sanitari. Come vi avevamo raccontato, infatti, l’Aifa raccomanda anzitutto di accelerare i tempi, anticipando l’inizio delle vaccinazioni agli inizi di ottobre (negli anni scorsi si cominciava intorno alla metà del mese), e di ampliare la somministrazione gratuita del vaccino agli over 60 (fino allo scorso anno la ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Ci siamo: l’influenza sta perre. E l’appuntamento di quest’anno sarà, per ovvie ragioni, ancora più critico e delicato di quello delle stagioni scorse. A causa dell’emergenza pandemica, gli esperti raccomandano infatti ancora più prudenza del solito, il che si traduce in un’estensione dell’indicazione al vaccino per cercare di evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid e l’intasamento dei pronto soccorso e dei servizi sanitari. Come vi avevamo raccontato, infatti, l’Aifa raccomanda anzitutto di accelerare i tempi, anticipando l’inizio delle vaccinazioni agli inizi di ottobre (negli anni scorsi si cominciava intorno alla metà del mese), e di ampliare la somministrazione gratuita del vaccino agli over 60 (fino allo scorso anno la ...

