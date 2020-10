Allerta Meteo Veneto,allarme rosso per domani ma “non sarà un’altra Vaia”: a Belluno divieto di avvicinarsi ai fiumi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questa mattina si è riunito il Comitato Tecnico in Emergenza della Protezione Civile in Veneto per un aggiornamento delle previsioni in merito all’evento Meteorologico che colpirà il territorio regionale a partire da oggi, ma con maggiore intensità nella giornata di domani, sabato 3 ottobre. I modelli previsionali confermano sostanzialmente le previsioni di ieri che hanno portato il Centro Funzionale Decentrato ad emettere una Allerta rossa per il rischio idrogeologico nella zona VENE-H (Piave Pedemontano) e Allerta arancione per rischio idrogeologico in VENE-A (Alto Piave) e VENE-B (Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone) e per rischio idraulico in VENE-B e VENE-E (Basso Brenta – Bacchiglione). I corsi d’acqua da attenzionare maggiormente nella fase ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questa mattina si è riunito il Comitato Tecnico in Emergenza della Protezione Civile inper un aggiornamento delle previsioni in merito all’eventorologico che colpirà il territorio regionale a partire da oggi, ma con maggiore intensità nella giornata di, sabato 3 ottobre. I modelli previsionali confermano sostanzialmente le previsioni di ieri che hanno portato il Centro Funzionale Decentrato ad emettere unarossa per il rischio idrogeologico nella zona VENE-H (Piave Pedemontano) earancione per rischio idrogeologico in VENE-A (Alto Piave) e VENE-B (Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone) e per rischio idraulico in VENE-B e VENE-E (Basso Brenta – Bacchiglione). I corsi d’acqua da attenzionare maggiormente nella fase ...

