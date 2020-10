Aggredito da due fratelli pugili perché non li aveva invitati alla festa, 28enne perde un occhio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladispoli, ragazzo Aggredito da due fratelli perché non li aveva invitati alla fesa. La vittima ha perso un occhio. Ha dell’incredibile la notizia di cronaca che arriva da Ladispoli, poco distante da Roma, dove un ragazzo di 28 anni è stato picchiato da due fratelli perché non li aveva invitati alla festa che aveva organizzato. E l’epilogo è drammatico, con la vittima che ha perso l’uso di un occhio a causa delle ferite riportate nel pestaggio. Ladispoli, ragazzo di 28 anni Aggredito da due fratelli perché non li aveva invitati a una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladispoli, ragazzoda dueperché non lifesa. La vittima ha perso un. Ha dell’incredibile la notizia di cronaca che arriva da Ladispoli, poco distante da Roma, dove un ragazzo di 28 anni è stato picchiato da dueperché non licheorganizzato. E l’epilogo è drammatico, con la vittima che ha perso l’uso di una causa delle ferite riportate nel pestaggio. Ladispoli, ragazzo di 28 annida dueperché non lia una ...

