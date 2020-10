Zingaretti | “L’obbligo di mascherine all’aperto è una delle ipotesi nel Lazio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “L’obbligo diall’aperto è unache stiamo studiando. Siamo preoccupati? Io non ho mai smesso di esserlo. Durante l’estate c’è stato chi ha dato messaggi sbagliati… Ora come si deve reagire? Senza panico, aumentando le reti per intercettare i positivi, molti asintomatici. Bisogna mantenere alta la guardia”. Lo ha detto Nicolaal Festivalcittà sull’obbligoall’aperto dopo l’aumento dei casi in regione e in tutta Italia.