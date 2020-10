WhatsApp Beta per Android: arriva finalmente l’interfaccia per gestire lo spazio occupato (Di giovedì 1 ottobre 2020) WhatsApp ha reso disponibile ieri su sistema operativo Android il nuovo aggiornamento 2.20.201.9 della sua popolare app di instant messaging in versione Beta. Oltre però ad apportare le solite correzioni di bug e miglioramenti generali, quest’ultima versione di WhatsApp sta anche iniziando a distribuire una nuova funzionalità per diversi utenti: un’interfaccia completamente rivista per le gestione dello spazio di archiviazione, una funzione attesa da lungo tempo, visto che WhatsApp è una delle prime applicazioni per occupazione della memoria locale su smartphone. La sezione Uso dello spazio di archiviazione è stata completamente ridisegnata, fornendo ora ulteriori dettagli e soprattutto strumenti utili. La schermata è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha reso disponibile ieri su sistema operativoil nuovo aggiornamento 2.20.201.9 della sua popolare app di instant messaging in versione. Oltre però ad apportare le solite correzioni di bug e miglioramenti generali, quest’ultima versione dista anche iniziando a distribuire una nuova funzionalità per diversi utenti: un’interfaccia completamente rivista per le gestione dellodi archiviazione, una funzione attesa da lungo tempo, visto cheè una delle prime applicazioni per occupazione della memoria locale su smartphone. La sezione Uso dellodi archiviazione è stata completamente ridisegnata, fornendo ora ulteriori dettagli e soprattutto strumenti utili. La schermata è ...

