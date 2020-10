Torino, 'sua madre purtroppo è morta', ma non è vero. Scambio di persona choc all'ospedale (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Sua madre è morta', ma non era vero. Il clamoroso errore all'ospedale di Rivoli, comune alle porte di Torino, una ventina di giorni fa. Per 40 lunghissimi minuti una donna ha creduto che la madre, ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'Sua', ma non era. Il clamoroso errore all'di Rivoli, comune alle porte di, una ventina di giorni fa. Per 40 lunghissimi minuti una donna ha creduto che la, ...

poliziadistato : #26settembre Palermo ricorda Nicola Scafidi, l'agente in servizio alla #Poliziastradale di Novara morto nel 2016 du… - NegAdriana : RT @_DAGOSPIA_: “SUA MADRE È MORTA”. O FORSE NO? – TRAGICO ERRORE ALL’OSPEDALE DI RIVOLI, IN PROVINCIA DI TORINO... - lesinamargheri2 : @laura_ceruti @GiuseppeConteIT Certo, non facciamolo. Non so dove vivi tu ma qui (provincia di Torino) non è così.… - rosa_francesca : RT @rep_torino: Torino, è morto nella sua villa di campagna Vittorio Mathieu, uno dei massimi pensatori italiani [aggiornamento delle 19:55… - MastroTitta9 : “SUA MADRE È MORTA”. O FORSE NO? – TRAGICO ERRORE ALL’OSPEDALE DI RIVOLI, IN PROVINCIA DI TORINO, DOVE I MEDICI COM… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino sua Torino, è morto nella sua villa di campagna Vittorio Mathieu, uno dei massimi pensatori italiani La Repubblica Genoa, cancellato in extremis allenamento delle 11: 'Preziosi non vuole giocare col Torino'

(Mondo Udinese) Non è stato deciso quindi lo stop del campionato come del resto era apparso chiaro già ieri. Sulla vicenda era stato il Codacons a presentare un esposto chiedendo di indagare per ...

Barcellona, ufficiale l’arrivo di Dest

TORINO- In queste ore il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo del terzino Sergino Dest dall’Ajax. Operazione chiusa sulla base di 21 milioni di euro più 5 di eventuali bonus e contratto quinquennale ...

(Mondo Udinese) Non è stato deciso quindi lo stop del campionato come del resto era apparso chiaro già ieri. Sulla vicenda era stato il Codacons a presentare un esposto chiedendo di indagare per ...TORINO- In queste ore il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo del terzino Sergino Dest dall’Ajax. Operazione chiusa sulla base di 21 milioni di euro più 5 di eventuali bonus e contratto quinquennale ...