Tommaso Zorzi al GF Vip | perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato

Leggi su chedonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020)ha spiegato al Grande Fratello Vip perché lui ee non si parlano più.si sta aprendo come non mai in questo percorso al Grande Fratello Vip, rivelando numerosi retroscena riguardanti la sua vita privata. Retroscena che il suo pubblico non immaginava lontanamente. Nelle scorse ore l’influencer … L'articoloal GF Vip: perché lui eè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it