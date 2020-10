The Pathless degli sviluppatori di Abzu sarà un titolo di lancio per PS5

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Thearriverà su PS5, PS4, PC e Apple Arcade il 12 novembre.Lo sviluppatore Giant Squid, che potreste conoscere per, ha confermato la data ditramite un post su PlayStation Blog. Fino ad ora, Theera in programma per il 2020 e, sebbene sarà disponibile anche su altre piattaforme, non è un caso che la sua data di uscita finale sia in linea con ildi PS5. La versione PS5 supporterà immagini a 60 FPS e il direttore creativo Matt Nava afferma che sentirete "la forza di ogni freccia scoccata grazie al DualSense".Abbiamo visto Theper l'ultima volta alla presentazione State of Play di agosto, con un video che ci ha mostrato la struttura generale del gioco. Vestiremo i panni di una cacciatrice accompagnata dalla sua ...