novalismi1 : Buggerru, primo sciopero generale d'Italia - DONCHIS34448949 : @fiomnet @RedavidF @collettiva_news Gli operai Artigiani fondo FSBA aspettano il pagamento della cassa integrazione… - FrancescoTalia2 : Se si continua cosi`.Se continuano a scendere i dati occupazionali.Non indire uno sciopero generale,e`da menefregh… - GigiEinaudi : Mi piace l’odore dello sciopero generale, delle barricate per le strade, delle stazioni deserte, delle autostrade b… - RedazioneLaNews : #Milano Sciopero generale di 24 ore in arrivo: rischio caos nei trasporti con treni, metro e bus fermi -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

MilanoToday.it

Firenze, 1 ottobre 2020 - Famiglie che decidono di non mandare i figli in classe per protestare contro la mancanza di insegnanti. Succede anche questo durante il faticosissimo avvio dell’anno scolasti ...CASTELFRANCO - Prosegue ad oltranza lo sciopero dei lavoratori della Berco di Castelfranco. I dipendenti anche oggi sono rimasti fuori dai cancelli della fabbrica in segno di protesta. Intanto ieri in ...