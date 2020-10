Ricerca: torna 'la mela di Aism', oltre 2 mln frutti per lotta a sclerosi multipla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Contro questa malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva, torna da venerdì 2 a domenica 4 ottobre - giornata del Dono Day - 'La mela di Aism'. Considerato il mutato contesto sociale dovuto all'epidemia da Covid 19, l'iniziativa si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali, prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio. A fronte di una donazione di 9 euro è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di mele rosse, verdi e gialle contattando la Sezione Provinciale Aism della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Unaper laalla. Contro questa malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva,da venerdì 2 a domenica 4 ottobre - giornata del Dono Day - 'Ladi'. Considerato il mutato contesto sociale dovuto all'epidemia da Covid 19, l'iniziativa si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali, prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio. A fronte di una donazione di 9 euro è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di mele rosse, verdi e gialle contattando la Sezione Provincialedella ...

