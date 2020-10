Recovery Fund to boost growth by 0.2-0.5% a year - Gualtieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROME, OCT 1 - Economy Minister Roberto Gualtieri said Thursday that the investments Italy will make with money from the EU Recovery Plan will boost growth by up to half a percentage point of GDP a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROME, OCT 1 - Economy Minister Robertosaid Thursday that the investments Italy will make with money from the EUPlan willby up to half a percentage point of GDP a ...

borghi_claudio : Arrivano prima loro del recovery fund - ilfoglio_it : #Fico va in televisione per spiegare le differenze tra gli strumenti europei per rispondere alla crisi, ma dimostra… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Magistrati e correntismo, si apre il… - Regione_Abruzzo : #RecoveryFund Confronto tra Regione, sindacati e rappresentanti delle categorie sulle priorità per le infrastruttur… - GiornalediMonte : Abruzzo/Recovery fund: ecco come verranno investiti i soldi in Regione. -