Pomezia | l’ultimo saluto a Vincenzina | ecco quando si svolgeranno i funerali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La città disi prepara a dare l’ultimoa Vincenza Pistola, conosciuta da tutti come “”. Isi terranno sabato 3 ottobre presso la chiesa parrocchiale di San Benedetto. La funzione funebre è prevista per le ore 11.00. La famiglia Pistola ringrazia quanti in questi giorni hanno dimostrato il loro affetto ne confronti di. La raccolta fondi per il funerale Chiunque volesse aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale può effettuare una donazione, anche minima, nei bussolotti presenti in varie attività di, presso: Nando Bar (Via Roma) Locale 109 (Via Roma) Gms pasticceria (Via Filippo Re) Acconciature maschili (Corrado – Via Roma) Chiosco Bar (Piazza Indipendenza) London Calling ...