Pd Lazio: contributo affitto, da Regione altre risorse (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – Questo quanto dichiara in una nota Marco Tolli, responsabile politiche del territorio del Partito Democratico del Lazio.”La Regione Lazio, su proposta dell’Assessore Valeriani, ha integrato il fondo per il sostegno all’affitto con altri 18 milioni di euro. Per via della diffusione della pandemia da coronavirus, stiamo ancora attraversando una crisi drammatica che ha spinto migliaia di famiglie in condizioni di bisogno.” “E’ questa nuova domanda sociale a richiamare tutte le istituzioni ad un impegno straordinario, volto a sostenere le persone che non ce la fanno.” Continua Tolli: “Nel Lazio guidato da Nicola Zingaretti, ad oggi, sono stati stanziati 72 milioni di euro per contributi, erogati direttamente ai comuni con l’intento di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – Questo quanto dichiara in una nota Marco Tolli, responsabile politiche del territorio del Partito Democratico del.”La, su proposta dell’Assessore Valeriani, ha integrato il fondo per il sostegno all’con altri 18 milioni di euro. Per via della diffusione della pandemia da coronavirus, stiamo ancora attraversando una crisi drammatica che ha spinto migliaia di famiglie in condizioni di bisogno.” “E’ questa nuova domanda sociale a richiamare tutte le istituzioni ad un impegno straordinario, volto a sostenere le persone che non ce la fanno.” Continua Tolli: “Nelguidato da Nicola Zingaretti, ad oggi, sono stati stanziati 72 milioni di euro per contributi, erogati direttamente ai comuni con l’intento di ...

