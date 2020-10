Novità a pioggia per Telegram su mobile e desktop | tutto sull’aggiornamento di ottobre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Negli ultimi anni il mondo della messaggistica istantanea è profondamente cambiato, divenendo sempre più completo ed immediato. Tra i grandi protagonisti di un settore precedentemente quasi monopolizzato da WhatsApp recita pure, molto spesso preferito di gran lunga dagli utenti alla piattaforma ora acquisita dal colosso Facebook. Lo stessoche, dopo i problemi fatti registrare nei giorni passati, è andato ad abbracciare un massiccio aggiornamento con l’inizio del mese di, che come prevedibile ha introdotto una buona dose di novità per l’app di messaggistica russa. sia suche su– quindi per Android, iOS, Windows e macOS. Tra i contenuti più rilevanti, come si legge sulle pagine del portale ufficiale ...