Novara, auto investe cinghiali sull'autostrada A26: due morti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sciagura stradale nella notte nel Novarese causata ancora una volta dall'impatto tra cinghiali ed un'autovettura. La tragedia è accaduta nel tratto novarese della A26, al km 139 sulle corsia in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sciagura stradale nella notte nel Novarese causata ancora una volta dall'impatto traed un'vettura. La tragedia è accaduta nel tratto novarese della A26, al km 139e corsia in ...

MarcoLeo81 : RT @StampaNovara: Auto contro due cinghiali sulla A26, due persone morte e una ferita nella notte - Italia_Notizie : Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - clikservernet : Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 - fattoquotidiano : Novara, auto investe cinghiali in autostrada: due morti e un ferito nella notte sulla A26 -