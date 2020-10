Meghan Markle non si trattiene più e mostra i primi segni di irritazione in pubblico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Meghan Markle si tradisce e mostra i primi segni di rabbia durante la video-conferenza in occasione del Fortune’s Most Powerful Women Summit, stando a quanto riferiscono gli esperti del linguaggio del corpo. Un vero e proprio cedimento da parte della moglie di Harry che durante la sua permanenza a Palazzo ha sfruttato le sue doti di attrice per non far trapelare alcuna emozione “sconveniente”. Invece, anche Meghan non è riuscita a trattenere la stizza di fronte ai continui attacchi dei media. E così mentre dichiarava di non far caso a quanto viene detto o scritto su di lei, ha affermato di essere vittima della disinformazione dei tabloid che appositamente distorcono le sue parole. Una contraddizione che mette in evidenza ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 ottobre 2020)si tradisce edi rabbia durante la video-conferenza in occasione del Fortune’s Most Powerful Women Summit, stando a quanto riferiscono gli esperti del linguaggio del corpo. Un vero e proprio cedimento da parte della moglie di Harry che durante la sua permanenza a Palazzo ha sfruttato le sue doti di attrice per non far trapelare alcuna emozione “sconveniente”. Invece, anchenon è riuscita a trattenere la stizza di fronte ai continui attacchi dei media. E così mentre dichiarava di non far caso a quanto viene detto o scritto su di lei, ha affermato di essere vittima della disinformazione dei tabloid che appositamente distorcono le sue parole. Una contraddizione che mette in evidenza ...

zazoomblog : Meghan Markle non si trattiene più emostra i primi segni di irritazione in pubblico - #Meghan #Markle #trattiene… - dilei_it : Meghan Markle non si trattiene più e mostra i primi segni di irritazione in pubblico - infoitcultura : Meghan Markle, nel processo per la privacy violata lo strano retroscena sul principe Carlo: «Non può comunicare com… - infoitcultura : Meghan Markle perde ancora contro il Daily Mail - infoitcultura : Meghan Markle si dà un tono col look e sferra il suo attacco: “Io vittima” -