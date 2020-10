Lorenzo Tagliavanti confermato presidente della Camera di Commercio di Roma

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Lorenzo Tagliavanti è stato appena confermato all’unanimità presidente della Camera di Commercio di Roma per i prossimi cinque anni dal nuovo Consiglio camerale capitolino, insediatosi stamattina e riunitosi nella sede di via de’ Burrò. Per Tagliavanti si tratta del secondo mandato.