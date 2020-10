Lombardia, la via crucis tra i centri vaccinali: “Antinfluenzale? Ad oggi non sappiamo nulla”. I medici: “Criticità, a rischio la campagna” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Vuole un appuntamento per la vaccinazione antinfluenzale? Non sappiamo ancora nulla, provi a chiamare dopo metà ottobre”. E ancora: “Non ci sono ancora i vaccini, non sappiamo nemmeno quando partirà la campagna vaccinale”. Oppure: “Qui da noi i primi appuntamenti sono per il 2 novembre, fra un mese. Non prima”. Simili le risposte che si ottengono telefonando ai centri vaccinali di Regione Lombardia a Milano, Mantova, Bormio (Sondrio) e Casalpusterlengo, uno dei comuni della zona rossa istituita a febbraio dopo la comparsa dei primi contagi da coronavirus. E chiamare il numero verde regionale per la prenotazione di prestazioni sanitarie non aiuta: “Guardi, non sappiamo nemmeno se quest’anno ci occuperemo anche noi degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Vuole un appuntamento per la vaccinazione antinfluenzale? Nonancora nulla, provi a chiamare dopo metà ottobre”. E ancora: “Non ci sono ancora i vaccini, nonnemmeno quando partirà la campagna vaccinale”. Oppure: “Qui da noi i primi appuntamenti sono per il 2 novembre, fra un mese. Non prima”. Simili le risposte che si ottengono telefonando aidi Regionea Milano, Mantova, Bormio (Sondrio) e Casalpusterlengo, uno dei comuni della zona rossa istituita a febbraio dopo la comparsa dei primi contagi da coronavirus. E chiamare il numero verde regionale per la prenotazione di prestazioni sanitarie non aiuta: “Guardi, nonnemmeno se quest’anno ci occuperemo anche noi degli ...

