Le previsioni meteo di venerdì 2 ottobre – Condizioni in peggioramento al Nord, al Centro precipitazioni anche di moderata intensità sulla Toscana. Variabile al Sud. Le previsioni meteo di venerdì 2 ottobre – Condizioni in lieve peggioramento sulle regioni italiane con rovesci sparsi. Nord – Peggiora sulle regioni settentrionali con rovesci anche a carattere temporalesco Nuova giornata all'insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare una flessione con le massime che scenderanno a 23 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sulla Toscana Maltempo sulle regioni centrali con rovesci anche a carattere temporalesco che ...

