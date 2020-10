Le auto elettriche potrebbero essere utili in caso di emergenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le auto elettriche, rispetto a quelle tradizionali, hanno molti vantaggi: sono silenziose, ecologiche, più affidabili ed economiche da gestire. Ma non solo: la nuova sfida del mercato delle auto elettriche è dimostrare la versatilità e l’affidabilità delle stesse. Infatti, Nissan, con la sua LEAF, ha mostrato un ulteriore vantaggio, ovvero la possibilità di utilizzare l’auto elettrica come se fosse una vera e propria “powerbank” per ricaricare altri dispositivi. Grazie alla sua batteria da 62 kWh, infatti, l’auto in questione sarebbe in grado di alimentare in caso di emergenza una famiglia media europea per quasi una settimana. Nissan assicura che questa ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le, rispetto a quelle tradizionali, hanno molti vantaggi: sono silenziose, ecologiche, più affidabili ed economiche da gestire. Ma non solo: la nuova sfida del mercato delleè dimostrare la versatilità e l’affidabilità delle stesse. Infatti, Nissan, con la sua LEAF, ha mostrato un ulteriore vantaggio, ovvero la possibilità dizzare l’elettrica come se fosse una vera e propria “powerbank” per ricaricare altri dispositivi. Grazie alla sua batteria da 62 kWh, infatti, l’in questione sarebbe in grado di alimentare indiuna famiglia media europea per quasi una settimana. Nissan assicura che questa ...

CorriereQ : Accordo tra i grandi dell’auto: “Entro il 2035 il 50% di elettriche” - NeraGiacomo : RT @MacProslo: @mlpedo1 @NeraGiacomo Esatto, negli oneri di sistema sono compresi i costi fallimentari delle energie 'alternative'; anche l… - jmorat : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @vaielettrico / Pensate alle auto elettriche cinesi come a modeste citycar dal look superato? Beh, for… - rep_motori : Accordo tra i grandi dell'auto: 'Entro il 2035 il 50% di elettriche' - vaielettrico : Il più cliccato su @vaielettrico / Pensate alle auto elettriche cinesi come a modeste citycar dal look superato? Be… -

Ultime Notizie dalla rete : auto elettriche Auto elettriche, ecco le novità tecnologiche in arrivo Il Sole 24 ORE RC Auto familiare: solo due italiani su 10 l’hanno utilizzata

La classe di merito, inoltre, può essere trasferita anche tra mezzi di categorie differenti, comprendenti quella destinata alle auto, alle moto e addirittura ... anche a propulsione elettrica (18 %).

Accordo tra i grandi dell'auto: "Entro il 2035 il 50% di elettriche"

dove saranno prodotte le Mini completamente elettriche per il mercato della Cina e del resto del mondo. Gli investimenti sono sostenuti anche dalla strategia della Cina che ha adottato una serie di ...

EPA vs California: sulle auto elettriche è braccio di ferro

Il governatore californiano Gavin Newsom, nel 2019, aveva deciso che entro il 2035 si potessero vendere soltanto auto elettriche, modelli a zero emissioni. In una lettera spedita martedì 29 settembre, ...

La classe di merito, inoltre, può essere trasferita anche tra mezzi di categorie differenti, comprendenti quella destinata alle auto, alle moto e addirittura ... anche a propulsione elettrica (18 %).dove saranno prodotte le Mini completamente elettriche per il mercato della Cina e del resto del mondo. Gli investimenti sono sostenuti anche dalla strategia della Cina che ha adottato una serie di ...Il governatore californiano Gavin Newsom, nel 2019, aveva deciso che entro il 2035 si potessero vendere soltanto auto elettriche, modelli a zero emissioni. In una lettera spedita martedì 29 settembre, ...