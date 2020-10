Kumbulla: "Roma o Lazio? È stato facile scegliere" (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Le voci sulla Lazio ? Si e' parlato tanto anche di altri club. Ma quando ha chiamato la Roma non ho esitato e ora sono felicissimo. Qui ho fatto un salto di qualita'" . L'ultimo acquisto della Roma, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Le voci sulla? Si e' parlato tanto anche di altri club. Ma quando ha chiamato lanon ho esitato e ora sono felicissimo. Qui ho fatto un salto di qualita'" . L'ultimo acquisto della, ...

OfficialASRoma : ??? Le parole di Marash Kumbulla in conferenza stampa ?? - Yle_Formichetti : RT @OfficialASRoma: ??? Le parole di Marash Kumbulla in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #Kumbulla: 'Quando ha chiamato la #ASRoma non ho esitato a dire sì' - sportli26181512 : Kumbulla: '#Roma o Lazio? È stato facile scegliere': Il difensore giallorosso si presenta: 'Qui ho fatto il salto d… - giampodda : RT @OfficialASRoma: ??? Le parole di Marash Kumbulla in conferenza stampa ?? -