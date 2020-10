Inter, domani le visite mediche di Darmian (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rinforzo per l'Inter del tecnico Antonio Conte. E' in arrivo Matteo Darmian che ha già raggiunto l'accordo con la società nerazzurra. domani sono previste le visite mediche a Milano dell'esterno difensivo classe '89 che poi sarà a disposizione del mister nerazzurro. La scorsa stagione a Parma 35 presenze e un gol per Darmian. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rinforzo per l'del tecnico Antonio Conte. E' in arrivo Matteoche ha già raggiunto l'accordo con la società nerazzurra.sono previste lea Milano dell'esterno difensivo classe '89 che poi sarà a disposizione del mister nerazzurro. La scorsa stagione a Parma 35 presenze e un gol per. ITA Sport Press.

DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Darmian: fatta per il suo arrivo dal #Parma - ManuBaio : #Cagliari domani giornata decisiva per @OfficialRadja. Accordo tra il club sardo e il giocatore (spalmati i 2 anni… - Inter : ?? | INIZIO Domani inizia il campionato! Ultimo allenamento al Suning Training Centre - Max_Alle : RT @Alex_Cavasinni: Oggi #Dalbert, domani #Nainggolan: l'#Inter fa spazio ad #Alonso. - bianca_caimi : RT @marifcinter: Fatta per #Darmian all'Inter, confermate domani le visite mediche - #SkySport -