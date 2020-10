GTA 5 per PS5 avrà una draw distance migliore, più fauna selvatica, più auto, npc e molto altro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sony Interactive Entertainment ha svelato alcuni dei miglioramenti che GTA 5 avrà su PlayStation 5.Secondo un elenco aggiornato, GTA 5 presenterà "una serie di aggiornamenti tecnici e miglioramenti per i giocatori nuovi e di ritorno" su PS5. Rockstar Games utilizzerà innanzitutto le migliori specifiche hardware per aumentare la risoluzione fino al 4K e per aumentare la distanza di visualizzazione per consentire ai giocatori di vedere più lontano all'orizzonte.Altri miglioramenti di nuova generazione menzionati da Sony includono una fauna selvatica aggiuntiva, traffico più denso, danni ed effetti meteorologici migliorati e fogliame migliore. L'elenco menziona anche nuove armi, nuovi veicoli e nuove attività, che potrebbero arrivare anche in GTA Online.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sony Interactive Entertainment ha svelato alcuni dei miglioramenti che GTA 5 avrà su PlayStation 5.Secondo un elenco aggiornato, GTA 5 presenterà "una serie di aggiornamenti tecnici e miglioramenti per i giocatori nuovi e di ritorno" su PS5. Rockstar Games utilizzerà innanzitutto le migliori specifiche hardware per aumentare la risoluzione fino al 4K e per aumentare la distanza di visualizzazione per consentire ai giocatori di vedere più lontano all'orizzonte.Altri miglioramenti di nuova generazione menzionati da Sony includono unaaggiuntiva, traffico più denso, danni ed effetti meteorologici migliorati e fogliame. L'elenco menziona anche nuove armi, nuovi veicoli e nuove attività, che potrebbero arrivare anche in GTA Online.Leggi...

