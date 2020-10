Federica Pellegrini super sexy, ma è un particolare a scatenare i fan. E parte il gossip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federica Pellegrini è da sempre molto presente su Insatgram e non c’è post che non venga preso d’assalto. Ma gli ultimi scatti della campionessa di nuoto stanno suscitando un grande interesse tra i suoi fan e stavolta il motivo non è da ricercare nelle pose sexy che mettono in evidenza il suo fisico scolpito o nei suoi traguardi. Ma in un dettaglio che ai follower della nuotatrice non è sfuggito e che metterebbe a tacere i rumor sul suo fidanzamento con l’allenatore Matteo Giunta. I due, va detto, non hanno mai confermato la loro relazione che andrebbe avanti da tempo. Essendo entrambi molto riservati, hanno sempre tenuto al riparo da occhi indiscreti la loro vita privata e solo in alcuni casi sono stati fotografati insieme anche al di fuori dalla vasca. (Continua dopo la foto) E infatti il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)è da sempre molto presente su Insatgram e non c’è post che non venga preso d’assalto. Ma gli ultimi scatti della campionessa di nuoto stanno suscitando un grande interesse tra i suoi fan e stavolta il motivo non è da ricercare nelle poseche mettono in evidenza il suo fisico scolpito o nei suoi traguardi. Ma in un dettaglio che ai follower della nuotatrice non è sfuggito e che metterebbe a tacere i rumor sul suo fidanzamento con l’allenatore Matteo Giunta. I due, va detto, non hanno mai confermato la loro relazione che andrebbe avanti da tempo. Essendo entrambi molto riservati, hanno sempre tenuto al riparo da occhi indiscreti la loro vita privata e solo in alcuni casi sono stati fotografati insieme anche al di fuori dalla vasca. (Continua dopo la foto) E infatti il ...

ilgiornale : L'ultimo post social di Federica Pellegrini ha suscitato l'interesse dei follower e non solo per la posa sexy. Un d… - VaiColTamarrese : RT @useless_jade: me la ricordavo diversa federica pellegrini #SenÇaKapimi - useless_jade : me la ricordavo diversa federica pellegrini #SenÇaKapimi - lakers751 : Federica Pellegrini Photo Collection - Italia_Notizie : Fede è già pronta per sposarsi? La foto senza veli accende il web -