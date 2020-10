Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione in piscina al Gf Vip: “Voglio fare l’amore con te” (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è sempre più vento di passione nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due si sono scambiati sorrisi e confidenze immersi fino alla vita nell’acqua della piscina, mentre gli altri chiacchieravano poco distanti e giocavano a palla. E poi, una volta usciti, il modello ha fatto una confidenza a Matilde Brandi: “Lei mi ha detto una cosa, mi fa ’voglio fare l’amore con te’“. D’altra parte che tra Pretelli e la Gregoraci ci fosse feeling si era capito fin dai primi momenti che hanno trascorso insieme e non perdono occasione per lasciarsi andare a tenere effusioni: ora non resta che stare a vedere come si evolveranno le cose tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) C’è sempre più vento dinella casa del Grande Fratello Vip tra. I due si sono scambiati sorrisi e confidenze immersi fino alla vita nell’acqua della, mentre gli altri chiacchieravano poco distanti e giocavano a palla. E poi, una volta usciti, il modello ha fatto una confidenza a Matilde Brandi: “Lei mi ha detto una cosa, mi fa ’vogliol’amore con te’“. D’altra parte che trae laci fosse feeling si era capito fin dai primi momenti che hanno trascorso insieme e non perdono occasione per lasciarsi andare a tenere effusioni: ora non resta che stare a vedere come si evolveranno le cose tra ...

