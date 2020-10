Coronavirus, rinviate tre partite di pallanuoto di serie A1 (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito a tre casi di Coronavirus di giocatori del Telimar Palermo e dell’An Brescia, la Federnuoto ha deciso di rinviare “a titolo cautelativo” tre partite del campionato di serie A1 di pallanuoto. Si tratta di Metanopoli-Telimar Palermo, An Brescia-Roma e Posillipo-Quinto, valide per la prima giornata di campionato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito a tre casi didi giocatori del Telimar Palermo e dell’An Brescia, la Federnuoto ha deciso di rinviare “a titolo cautelativo” tredel campionato diA1 di. Si tratta di Metanopoli-Telimar Palermo, An Brescia-Roma e Posillipo-Quinto, valide per la prima giornata di campionato. L'articolo proviene da Italia Sera.

