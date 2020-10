COLLEZIONE A I 2021 BOGLIETTI | IL PREGIO DELL’ESSENZIALITA’

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal 1867è sinonimo di filati – e tessuti – di valore, declinati in capi di intimo essenziali, basici, primari e proprio per questo immancabili nel guardaroba maschile come femminile. Naturale estensione delle collezioni Underwear sono le proposte per la pigiameria, interpreti di una filosofia di stile centrata sulla classicità del design, reso però contemporaneo dallo studio di dettagli, colorazioni e fantasie. Underwear: lui e lei, così uguali…così diversi Lana e seta, lana e cotone, pura seta o pura lana sono solo alcuni dei filati/tessuti-base dei capi di intimo uomo e donnache, per modelli, comodità e funzionalità sono degli autentici “must have”. Ma, se lamaschile a/i 2020/21 si definisce proprio per l’anima ...