Chievo-Salernitana | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 3 ottobre andrà in scena al Bentegodi di Verona il match, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre hanno ottenuto un punto all’esordio. I clivensi hanno pareggiato a reti bianche a Pescara, mentre i granata lo hanno fatto contro la Reggina(1-1). Per questa sfida i padroni di casa partono con i favori del pronostico se non altro per una condizione atletica migliore di quella dei prossimi avversari. Pronostico di Cittadella-Brescia, 2a giornata di Serie B COME ARRIVA ILMister Aglietti dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto contro il Pescara: Semper in porta, Mogos, Leverbe, Rigione e Renzetti in difesa. A centrocampo, Palmiero, Bertagnoli e Obi. In avanti, Djordjevic, Fabbro, Garritano. COME ARRIVA LAIl tecnico ...